Diego Armando Maradona Junior, il commovente addio a papà Diego – FOTO (Di giovedì 26 novembre 2020) A poche ore dalla terribile scomparsa di Diego Armando Maradona, arriva il commovente addio da parte del figlio Maradona Junior. Il figlio “usa” i social per salutarlo definitivamente. A colpita… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 26 novembre 2020) A poche ore dalla terribile scomparsa di, arriva ilda parte del figlio. Il figlio “usa” i social per salutarlo definitivamente. A colpita… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

DjMaRiiO : D.E.P Diego Armando Maradona ?? - demagistris : Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!! - Gazzetta_it : +++E' morto Diego Armando Maradona+++ Fonte @clarincom - mimma42 : RT @MinistroEconom1: È morto il grande campione Diego Armando Maradona. C'è grande cordoglio in tutto il Sudamerica, soprattutto in Colombi… - tigrotto65 : RT @corradone91: La #Bombonera, casa del #BocaJuniors, si spegne per commemorare Diego Armando #Maradona. Resta accesa una sola luce, quell… -