Esperimento Borexino "vede" per la prima volta i neutrini solari CNO (Di giovedì 26 novembre 2020) – Un risultato che gli è valsa la copertina su Nature: la collaborazione scientifica Borexino, Esperimento ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN, ha appena annunciato la prima rivelazione in assoluto dei neutrini prodotti nel Sole dal ciclo CNO (carbonio-azoto-ossigeno), presenti nel Sole per l'1%: un risultato sperimentale di valore storico, che completa un capitolo della fisica iniziato negli anni '30 del secolo scorso. L'implicazione di questa nuova misura per la comprensione dei meccanismi stellari è enorme: infatti, poiché il ciclo CNO è preponderante nelle stelle più massicce del Sole, con questa osservazione Borexino ha raggiunto l'evidenza sperimentale di quello che di fatto è il canale dominante nell'universo per la combustione dell'idrogeno. "Ora abbiamo finalmente la ...

