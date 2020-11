Anticipazioni Un Posto al Sole Puntate dal 30 Novembre al 4 Dicembre 2020 | Barbara Seduce Alberto!

(Di mercoledì 25 novembre 2020)UnalTramada lunedì 30a venerdì 4: Alberto respinge. Franco vuole partireUnal: Alberto tenta di sottrarsi alle avance della Filangieri, mentre il rapporto tra Marina e Fabrizio, a causa della crisi ai Cantieri, è sempre più in bilico. Patrizio e Rossella si danno una chance, ma Ilaria non smette di tormentarli… Franco e Angela partono! Sviluppi interessanti lasciano trapelare le nuoveUnal, pronte a catalizzare l’attenzione dei fans sulla trama delletrasmesse da lunedì 30a venerdì ...

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le le Puntate della Soap, in onda questa settimana dal 30 novembre al 4 dicembre 2020.