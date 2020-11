Legge di Bilancio 2021, oltre 50mila assunzioni nella Pa: alla scuola va il 60% (Di martedì 24 novembre 2020) La Legge di Bilancio licenziata dal governo e inviata al Parlamento per il varo entro fine anno porta per la pubblica amministrazione oltre 50mila assunzioni, per la maggior parte a tempo indeterminato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 24 novembre 2020) Ladilicenziata dal governo e inviata al Parlamento per il varo entro fine anno porta per la pubblica amministrazione, per la maggior parte a tempo indeterminato. L'articolo .

borghi_claudio : @pdnetwork @emanuelefelice2 MA SVEGLIA!!! Quei soldi sono già anticipati a bilancio e spendibili senza bisogno dei… - borghi_claudio : Sempre meglio. Un contenuto tecnico come questo sul recovery fund in legge di bilancio fa 120mila visualizzazioni.… - borghi_claudio : Vi ricordo che sono in corso (webtv camera) le audizioni per la legge di bilancio. Adesso stanno parlando i sindacati - fausto_delfini : Sto ascoltando la DIRETTA COMMISSIONI BILANCIO RIUNITE, SU LEGGE BILANCIO: AUDIZIONE CNEL su Radio Radicale. Il mio… - Surfex : RT @borghi_claudio: @pdnetwork @emanuelefelice2 MA SVEGLIA!!! Quei soldi sono già anticipati a bilancio e spendibili senza bisogno dei pres… -