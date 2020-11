Anticipazioni Matrimonio a Prima Vista 24 novembre 2020 “e poi” | clamoroso “scambio di coppia” e colpi di scena stasera in tv

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 24 novembre 2020)24. Ultimo appuntamentoin tv con il programma che mette assieme due perfetti sconosciuti direttamente all’altare. L’appuntamento è per oggi, martedì 24, su Real Time a partire dalle 21.15. In alternativa, per gli abbonati a dplay Plus la puntata è già disponile in streaming. Leggi anche: Giorgia e Luca: chi sono, cognomi, curiosità, vita privata, compatibilità24: dove eravamo rimasti Quello di oggi è l’ultimo appuntamento della ...