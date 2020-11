Terremoto in Irpinia, il ricordo dei Vigili del Fuoco di Benevento (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione del quarantesimo anniversario del Terremoto che colpi’ duramente la Campania in generale e l’Irpinia in particolare, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, Maria Angelina D’Agostino, ha voluto ricordare, con tutto il personale, il triste evento con un minuto di raccoglimento svolto nel piazzale della sede centrale. I Vigili del Fuoco di Benevento ebbero un ruolo attivo nel soccorso alle popolazioni, con la realizzazione di un campo base nell’alta Irpinia, nel territorio di Sant’Angelo dei Lombardi, ove la nutrita presenza di Vigili del Fuoco beneventani contribui al soccorso tecnico urgente e assistenza alla popolazione cosi duramente ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione del quarantesimo anniversario delche colpi’ duramente la Campania in generale e l’in particolare, il Comandante Provinciale deideldi, Maria Angelina D’Agostino, ha voluto ricordare, con tutto il personale, il triste evento con un minuto di raccoglimento svolto nel piazzale della sede centrale. Ideldiebbero un ruolo attivo nel soccorso alle popolazioni, con la realizzazione di un campo base nell’alta, nel territorio di Sant’Angelo dei Lombardi, ove la nutrita presenza didelbeneventani contribui al soccorso tecnico urgente e assistenza alla popolazione cosi duramente ...

