Szczesny Juventus | “Non abbiamo bisogno di motivazioni | con Pirlo gioco moderno”

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 23 novembre 2020) Wojciech Tomasz Szcz?sny è intervenuto durante la conferenza stampa che ha anticipato il match in programma domani,per il girone di Champions League, contro il Ferencvaros. Il portiere ha dichiarato parole al miele soprattutto per il nuovo tecnico, Andrea. Quest’ultimo capace di coinvolgere l’intero gruppo con una filosofia diprettamente europea.: le parole di? Si è creato un bel rapporto, trovo un po’ di difficoltà a parlare di lui che è qui vicino a me. Se dico qualcosa di sbagliato gioca Pinsoglio. Ci fa giocare in un modo più moderno ed europeo, pressando alti. Siamo a sua disposizione. Leggi anche:, gran gesto di Agnelli! I dirigenti pagano i dipendenti degli store: “Ferie residue donate” Champions e? Siamo ...