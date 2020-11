Il padre di Loredana Bertè l’ha picchiata davanti alla bara di Mimì, la mamma ha fatto anche peggio (Di sabato 21 novembre 2020) Passano gli anni ma la tragedia di Mia Martini, Mimì, resta nell’anima e nella testa di sua sorella Loredana Bertè, che ospite nello studio di Verissimo oggi apre la puntata speciale di Silvia Toffanin parlando anche di suo padre, dei suoi genitori. La madre di Loredana Bertè e Mimì non ha mai avuto la forza di scappare, si è sposata a 16 anni: “Moglie bambina venduta a questo signore che l’ha fatta diventare madre già a 17 anni. Lui quando non gli andava qualcosa riversava la sua rabbia, la sua cattiveria, la sua potenza e in casa c’era la tensione, non esistevano compleanni o feste comandante, tutto azzerato completamente. L’ho visto 40 anni dopo purtroppo al funerale di Mimì, lì mi ha preso a calci e pugni così ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 21 novembre 2020) Passano gli anni ma la tragedia di Mia Martini,, resta nell’anima e nella testa di sua sorella, che ospite nello studio di Verissimo oggi apre la puntata speciale di Silvia Toffanin parlandodi suo, dei suoi genitori. La madre dinon ha mai avuto la forza di scappare, si è sposata a 16 anni: “Moglie bambina venduta a questo signore chefatta diventare madre già a 17 anni. Lui quando non gli andava qualcosa riversava la sua rabbia, la sua cattiveria, la sua potenza e in casa c’era la tensione, non esistevano compleanni o feste comandante, tutto azzerato completamente. L’ho visto 40 anni dopo purtroppo al funerale di, lì mi ha preso a calci e pugni così ...

Gabrimass : Loredana io ti adoro ma dai.....se tuo,padre che vedi dopo 40 anni, ti prende a calci al funerale...ma dai denunci… - mari0565913422 : Non conoscevo la storia di Loredana Bertè e della violenza che ha dovuto subire in casa dal padre. Quante donne in… - KetiMorganti : Padre padrone - Loredana Bertè - Danny_O_o_ : Già come si fa a vivere con un padre padrone.. la mia storia come quella di #loredana .. anch’io sono scappata di c… - notpetko : @lavocedellapau Le hanno fatto sentire Padre padrone di Loredana urlo -