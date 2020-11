Sondaggi elettorali TP: è Massimo Galli il medico preferito dagli italiani (Di venerdì 20 novembre 2020) Sondaggi elettorali TP: Galli il medico preferito dagli italiani Gli italiani si dividono sul cenone di Natale. Secondo il 23,9% dei cittadini il cenone andrebbe vietato, per il 28% dovrebbe essere consentito farlo con i congiunti di primo grado mentre per il 16,9% solo con un numero Massimo di persone. C’è poi un 27,8% secondo cui non ci dovrebbero essere restrizioni per il Natale. Sono questi alcuni dei dati raccolti dal Sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 18 e il 19 novembre. Segui Termometro Politico su Google News Fonte: Termometro PoliticoSondaggi elettorali TP: l’opinione sulle restrizioni In merito alle restrizioni, Termometro Politico ha ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 20 novembre 2020)TP:ilGlisi dividono sul cenone di Natale. Secondo il 23,9% dei cittadini il cenone andrebbe vietato, per il 28% dovrebbe essere consentito farlo con i congiunti di primo grado mentre per il 16,9% solo con un numerodi persone. C’è poi un 27,8% secondo cui non ci dovrebbero essere restrizioni per il Natale. Sono questi alcuni dei dati raccolti dalo settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 18 e il 19 novembre. Segui Termometro Politico su Google News Fonte: Termometro PoliticoTP: l’opinione sulle restrizioni In merito alle restrizioni, Termometro Politico ha ...

