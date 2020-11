L’appello di Justin Bieber a tutti i media | “Dimenticate le mie vecchie foto | ero malato”

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 20 novembre 2020)diè rivolto a, ma anche a Google. L’artista canadese ha voluto ricordare i mesi trascorsi a combattere contro la malattia di Lyme, a causa della quale aveva dovuto rimandare alcuni concerti organizzati nell’ambito del tour per il supporto di Purpose. Il suo sfogo è stato affidato a Instagram, nel quale ha spiegato perché preferirebbe che fossero usatepiù recenti e non quelle legate al periodo della malattia. “Google e icontinuano ad utilizzare delle miein cui stavo affrontando un brutto periodo e stavo combattendo contro la malattia di Lyme. Questa cosa è molto frustrante, visto che mi è servito tanto tempo per tornare in salute e mi sembra che le persone vogliano ...