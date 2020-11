Confisca da 27 milioni a Buzzi e Carminati, anche 13 immobili e 69 opere d'arte (Di venerdì 20 novembre 2020) Tredici unità immobiliari e un terreno a Roma e in provincia; 13 automezzi e 69 opere d’arte di importanti esponenti della scena artistica della seconda metà del XX secolo (Pop Art, Nouveau Réalisme, Futurismo e Surrealismo). È definitiva la Confisca dei beni di Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, coinvolti nell’operazione “Mondo di mezzo”. La Confisca è stata effettuata dalla Guardia di Finanza di Roma per un totale di 27 milioni di euro. Oltre a Buzzi e Carminati, tra i possessori rientrano anche Riccardo Brugia, Roberto Lacopo, Agostino Gaglianone, Fabio Gaudenzi, Cristiano Guarnera e Giovanni De Carlo, tutti arrestati nel 2014. La Confisca rappresenta l’epilogo delle indagini ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Tredici unitàari e un terreno a Roma e in provincia; 13 automezzi e 69d’di importanti esponenti della scena artistica della seconda metà del XX secolo (Pop Art, Nouveau Réalisme, Futurismo e Surrealismo). È definitiva ladei beni di Massimoe Salvatore, coinvolti nell’operazione “Mondo di mezzo”. Laè stata effettuata dalla Guardia di Finanza di Roma per un totale di 27di euro. Oltre a, tra i possessori rientranoRiccardo Brugia, Roberto Lacopo, Agostino Gaglianone, Fabio Gaudenzi, Cristiano Guarnera e Giovanni De Carlo, tutti arrestati nel 2014. Larappresenta l’epilogo delle indagini ...

Corriere : Villa e opere d’arte per 10 milioni: confisca dei beni a Carminati - CardelliAc : RT @crlggg: Villa e opere d’arte per 10 milioni: confisca dei beni a Carminati - tinas48 : RT @Agenzia_Ansa: Confisca definitiva dei beni, pari a 27 milioni, riconducibili, tra gli altri, a Massimo #Carminati e Salvatore #Buzzi im… - giildagio : RT @crlggg: Villa e opere d’arte per 10 milioni: confisca dei beni a Carminati - codeghino10 : RT @Corriere: Villa e opere d’arte per 10 milioni: confisca dei beni a Carminati -