La bufala della fila per l’iPhone12 a Napoli con la zona rossa (Di giovedì 19 novembre 2020) Scandalo! Tutti in fila per l’iPhone 12 anche con la zona rossa! Gianluigi Nuzzi prima e Andrea Scanzi hanno condiviso delle foto che mostrano alcune persone al Vomero, in via Kerbarker, in fila. Scanzi commenta la foto così: “La fila per l’iPhone 12 a Napoli (regione rossa…) dentro una pandemia. Non abbiamo speranze.” C’è un però. Come hanno scoperto molto in fretta molti cittadini campani quelle foto non sono state scattate durante il lockdown ma quando la Campania era ancora zona gialla: E intanti si sentono colpiti da un pregiudizio. Una buona sintesi degli errori fatti da Nuzzi e Scanzi: Chi glielo dice a @GianluigiNuzzi, a @AndreaScanzi e tutti gli altri che stanno riportando questa Fake News? Ps. 1) Bastava vedere la data d’uscita ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Scandalo! Tutti inper l’iPhone 12 anche con la! Gianluigi Nuzzi prima e Andrea Scanzi hanno condiviso delle foto che mostrano alcune persone al Vomero, in via Kerbarker, in. Scanzi commenta la foto così: “Laper l’iPhone 12 a(regione…) dentro una pandemia. Non abbiamo speranze.” C’è un però. Come hanno scoperto molto in fretta molti cittadini campani quelle foto non sono state scattate durante il lockdown ma quando la Campania era ancoragialla: E intanti si sentono colpiti da un pregiudizio. Una buona sintesi degli errori fatti da Nuzzi e Scanzi: Chi glielo dice a @GianluigiNuzzi, a @AndreaScanzi e tutti gli altri che stanno riportando questa Fake News? Ps. 1) Bastava vedere la data d’uscita ...

Scandalo! Tutti in fila per l'iPhone 12 anche con la zona rossa! Gianluigi Nuzzi prima e Andrea Scanzi hanno condiviso delle foto che mostrano alcune persone al Vomero, in via Kerbarker, in fila. Ma n ...

