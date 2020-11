Insigne, l’agente: “Lorenzo suda sempre la maglia, non vuole la 10 di Maradona” (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Lorenzo Insigne ha incantato tutti con la sua prestazione con l’Italia nella partita vinta contro la Bosnia che è valsa a qualificazione alle Final Four di Nations League. Vincenzo Pisacane, agente del capitano del Napoli, ai microfoni di Radio Punto Nuovo dopo la splendida prestazione del numero 24 azzurro ha dichiarato: “Ho sentito Lorenzo ed era contento e felice. Quando si fa una prestazione del genere in Nazionale lo si è sempre. Poi è arrivata anche la qualificazione. Sta bene, lo si vede. Ovviamente siamo tutti felici”. “Lui più sereno dopo aver cambiato agente? Non credo di avere alcun merito – ha spiegato Pisacane -, quelli vanno alla squadra, all’allenatore e alla famiglia. Mi farebbe estremamente piacere, ma non credo di essere io l’artefice di questo suo grande periodo, è un insieme di cose”. Domenica ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Lorenzoha incantato tutti con la sua prestazione con l’Italia nella partita vinta contro la Bosnia che è valsa a qualificazione alle Final Four di Nations League. Vincenzo Pisacane, agente del capitano del Napoli, ai microfoni di Radio Punto Nuovo dopo la splendida prestazione del numero 24 azzurro ha dichiarato: “Ho sentito Lorenzo ed era contento e felice. Quando si fa una prestazione del genere in Nazionale lo si è. Poi è arrivata anche la qualificazione. Sta bene, lo si vede. Ovviamente siamo tutti felici”. “Lui più sereno dopo aver cambiato agente? Non credo di avere alcun merito – ha spiegato Pisacane -, quelli vanno alla squadra, all’allenatore e alla famiglia. Mi farebbe estremamente piacere, ma non credo di essere io l’artefice di questo suo grande periodo, è un insieme di cose”. Domenica ...

infoitsport : Insigne, l’agente: “Ho sentito Lorenzo, era contento e felice. E’ carico per il Milan” - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Insigne, l’agente: “Troppo spesso è stato messo in discussione dalla pi… - cn1926it : #Insigne, l'ex agente: 'In #Italia nessuno è più forte di Lorenzo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INSIGNE - L'agente: 'Gattuso l'ha sempre reputato importante, critiche? Ha le spalle larghe, ci ride su, sulla maglia n… - susydigennaro : RT @napolimagazine: INSIGNE - L'agente: 'Gattuso l'ha sempre reputato importante, critiche? Ha le spalle larghe, ci ride su, sulla maglia n… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne l’agente CalcioNapoli24 – Lazaar è il nuovo nome per la fascia sinistra: è a Capri con l’agente Forza Napoli