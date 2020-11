Chi di tweet ferisce di tweet perisce. Lezioncina (sbagliata) di Calenda a Sassoli sul debito Ue (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non c’è giorno che l’aspirante candidato sindaco di Roma – ma senza passare dalle primarie – manchi di esternare sullo scibile umano. Ieri, per dire, Carlo Calenda ha trovato il tempo di spaziare dal nodo del commissario alla Sanità in Calabria (“Stiamo virando sul fantascientifico”) al Recovery Fund (“Il vero problema… sarà quello di spenderle queste risorse”). Immancabile, ovviamente, la mitragliata quotidiana sulla Capitale che sogna di governare (“Roma… ha una performance peggiore del Paese che rappresenta e questo è un unicum a livello europeo. Tutti i servizi essenziali sono peggiorati molto negli ultimi anni”). Ma come capita spesso ai twittatori compulsivi, posta che ti riposta, l’incidente è sempre in agguato. Capita così, a volte, che a forza di sparare nel mucchio, si finisca per spararla grossa. è successo, ad esempio, domenica scorsa. Quando il presidente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non c’è giorno che l’aspirante candidato sindaco di Roma – ma senza passare dalle primarie – manchi di esternare sullo scibile umano. Ieri, per dire, Carloha trovato il tempo di spaziare dal nodo del commissario alla Sanità in Calabria (“Stiamo virando sul fantascientifico”) al Recovery Fund (“Il vero problema… sarà quello di spenderle queste risorse”). Immancabile, ovviamente, la mitragliata quotidiana sulla Capitale che sogna di governare (“Roma… ha una performance peggiore del Paese che rappresenta e questo è un unicum a livello europeo. Tutti i servizi essenziali sono peggiorati molto negli ultimi anni”). Ma come capita spesso ai twittatori compulsivi, posta che ti riposta, l’incidente è sempre in agguato. Capita così, a volte, che a forza di sparare nel mucchio, si finisca per spararla grossa. è successo, ad esempio, domenica scorsa. Quando il presidente ...

fabiochiusi : Per chi minimizza, ignora, o addirittura normalizza: leggete questa bellissima e terrorizzante analisi di @_arianna… - LaNotiziaTweet : Chi di tweet ferisce di tweet perisce. Lezioncina (sbagliata) di #Calenda a #Sassoli sul debito Ue - gioxgoldenn : chi legge i miei tweet mi prenderà per stupida lol - luciogalluzzi : Scusate, chi vede questo tweet? O sono in #shadowban? Grazie - lucainge_tweet : Privatizzare l’ospedale di Rapallo a chi giova? Il Comitato Assistenza Malati Tigullio scrive a Toti ed esorta al b… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi tweet Tweet che si cancellano, audio, storie, stanze private: tutte le novità di Twitter La Stampa Saturimetro: economico o professionale? Come scegliere i modelli

Negli ultimi mesi questi dispositivi si sono rivelati preziosi alleati per i malati Covid; i medici consigliano caldamente di averne uno in casa.

Evasione e droga, due denunce

L’Arma sempre sul chi va là e senza mai abbassare la guardia dinanzi a ogni tipo di illecito o reato. Tre provvedimenti in altrettante operazioni di controllo sono stati eseguiti nelle ultime ore dai ...

Negli ultimi mesi questi dispositivi si sono rivelati preziosi alleati per i malati Covid; i medici consigliano caldamente di averne uno in casa.L’Arma sempre sul chi va là e senza mai abbassare la guardia dinanzi a ogni tipo di illecito o reato. Tre provvedimenti in altrettante operazioni di controllo sono stati eseguiti nelle ultime ore dai ...