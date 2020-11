Rapina in banca a Milano, dipendenti in ostaggio. La polizia circonda la filiale (Di martedì 3 novembre 2020) Una Rapina in banca è in corso a Milano, alla filiale del Credit Agricole in via Stoppani all’angolo con piazza Ascoli. Sul posto la polizia, che ha circondato l’agenzia e bloccato il traffico nella piazza. Secondo le prime informazioni i Rapinatori sarebbero tre, asserragliati all’interno della filiale e tengono in ostaggio i dipendenti della banca. Non è ancora chiaro se al momento del loro ingresso ci fossero anche clienti. All’esterno sono arrivate una decina di auto della polizia che hanno predisposto un’area di sicurezza per evitare rischi per i passanti. La situazione è in stallo, potrà risolversi solo con la resa dei ... Leggi su tpi (Di martedì 3 novembre 2020) Unainè in corso a, alladel Credit Agricole in via Stoppani all’angolo con piazza Ascoli. Sul posto la, che hato l’agenzia e bloccato il traffico nella piazza. Secondo le prime informazioni itori sarebbero tre, asserragliati all’interno dellae tengono indella. Non è ancora chiaro se al momento del loro ingresso ci fossero anche clienti. All’esterno sono arrivate una decina di auto dellache hanno predisposto un’area di sicurezza per evitare rischi per i passanti. La situazione è in stallo, potrà risolversi solo con la resa dei ...

rtl1025 : ?? Una #rapina è in corso all'agenzia di Credit Agricole in piazza Ascoli a #Milano. La polizia ha circondato la fil… - Agenzia_Ansa : Rapina in banca a Milano, dipendenti in ostaggio FOTO #ANSA - TgLa7 : Rapina in banca a Milano, polizia circonda agenzia - GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Ansa: Sarebbero scappati dalle fogne i rapinatori che questa mattina sono entrati nella banca di piazza Ascoli del Credit Agric… - zazoomblog : Rapina in banca in corso a Milano dipendenti in ostaggio - #Rapina #banca #corso #Milano -