Strage Nizza. Un complice terrorista era attivista gay (Di lunedì 2 novembre 2020) Tunisia, Italia, Francia. L’indagine sulla Strage di Nizza si muove lungo una linea: il cammino percorso dal tunisino Brahim Aoussaoui. E anche sullo studio dei social media… Gli inquirenti sono alla ricerca di possibili complici. Al momento sono state fermate 4 persone entrate in contatto con il killer precedentemente all’assalto, per capire chi sono, se … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 2 novembre 2020) Tunisia, Italia, Francia. L’indagine sulladisi muove lungo una linea: il cammino percorso dal tunisino Brahim Aoussaoui. E anche sullo studio dei social media… Gli inquirenti sono alla ricerca di possibili complici. Al momento sono state fermate 4 persone entrate in contatto con il killer precedentemente all’assalto, per capire chi sono, se … L'articolo NewNotizie.it.

LegaSalvini : ??????LA STRAGE DI NIZZA E LE RESPONSABILITÀ CHE IL GOVERNO NEGA ?????? - matteosalvinimi : Al governo abbiamo persone pericolose, per l’Italia e per l’intera Europa, come dimostra la strage di #Nizza ad ope… - Giorgiolaporta : Il killer della strage di #Nizza è arrivato col barcone da #Lampedusa. Sono questi i poveri ragazzi che scappano da… - pairsonnalitesF : Strage Nizza, gay e jihad nella rete del terrorista/ Un complice era attivista omosex: Un complice del tagliagole 2… - aranciaverde : RT @AleRusso_SR: Il terrorista della strage di #Nizza è risultato positivo al #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Nizza Strage a Nizza, la famiglia del killer: «È lui. Ci mandò una foto della basilica» Il Messaggero Gli attentatori di Nizza: tutti avevano stazionato o vivevano in Italia

Lo dimostrano gli archivi del ministero dell’Interno: Rabia Djelal, classe 73 (Algeria), identificato dopo la strage, attraverso l’analisi delle telecamere di sicurezza di un quartiere di Nizza, che ...

Il terrorista della strage di Nizza è risultato positivo al Covid

I pompieri che lo hanno preso in carica dopo che Brahim Aoussaoui è stato neutralizzato da agenti della polizia municipale sono in isolamento.

Lo dimostrano gli archivi del ministero dell’Interno: Rabia Djelal, classe 73 (Algeria), identificato dopo la strage, attraverso l’analisi delle telecamere di sicurezza di un quartiere di Nizza, che ...I pompieri che lo hanno preso in carica dopo che Brahim Aoussaoui è stato neutralizzato da agenti della polizia municipale sono in isolamento.