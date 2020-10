Un nuovo lockdown dal 4 novembre in Italia: audio WhatsApp dall’ennesimo mitomane (Di sabato 31 ottobre 2020) Arriva immancabile anche durante questo fine settimana una notizia del tutto priva di fonte, a proposito del nuovo lockdown dal 4 novembre in Italia. Tutto nasce da un messaggio audio WhatsApp che in tanti hanno portato alla nostra attenzione e che, fondamentalmente, non possiamo fare altro che collocare sullo stesso piano del famoso intervento da parte di una ragazza durante una trasmissione di Radio Globo. In quel caso, la protagonista ci ha anticipato una chiusura del nostro Paese a partire da lunedì 2 novembre. Vicenda che abbiamo esaminato con un altro approfondimento. Da WhatsApp l’annuncio su nuovo lockdown dal 4 novembre in Italia: zero fonti a sostegno Ebbene, ... Leggi su bufale (Di sabato 31 ottobre 2020) Arriva immancabile anche durante questo fine settimana una notizia del tutto priva di fonte, a proposito deldal 4in. Tutto nasce da un messaggioche in tanti hanno portato alla nostra attenzione e che, fondamentalmente, non possiamo fare altro che collocare sullo stesso piano del famoso intervento da parte di una ragazza durante una trasmissione di Radio Globo. In quel caso, la protagonista ci ha anticipato una chiusura del nostro Paese a partire da lunedì 2. Vicenda che abbiamo esaminato con un altro approfondimento. Dal’annuncio sudal 4in: zero fonti a sostegno Ebbene, ...

M5S_Europa : #Salvini ieri mattina ha aperto alla possibilità di un nuovo #lockdown: “Se ci sono le necessità è giusto farlo”. P… - fattoquotidiano : Come sempre la situazione è grave, ma non è seria. Mentre l’Italia sgrana il rosario quotidiano di numeri e angosce… - Agenzia_Ansa : #Covid19 #Francia Il 70% dei francesi approva il nuovo #lockdown #ANSA - Emanule94671372 : RT @jacopo_iacoboni: Conte aveva escluso “a ragion veduta” un nuovo lockdown. Appena 18 giorni fa. A ragion veduta. Il Paese è in buone m… - clikservernet : Un nuovo lockdown dal 4 novembre in Italia: audio WhatsApp dall’ennesimo mitomane -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo lockdown Nuovo lockdown, l'opinione pubblica è spaccata: cosa ne pensano gli italiani BresciaToday Covid Calabria, limiti spostamenti e scuole chiuse in 9 Comuni

“Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, e in considerazione delle misure vigenti, il presidente della Regione Calabria, Nino ...

I medici toscani stremati: «Ridurre subito l’attività no Covid o salta tutto»

Cresce il fronte di chi accusa la Regione di aver perso tempo e di non prendere le decisioni necessarie per gli ospedali. I numeri aggiornati dei posti letto occupati nei reparti Covid ordinari e nell ...

“Ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, e in considerazione delle misure vigenti, il presidente della Regione Calabria, Nino ...Cresce il fronte di chi accusa la Regione di aver perso tempo e di non prendere le decisioni necessarie per gli ospedali. I numeri aggiornati dei posti letto occupati nei reparti Covid ordinari e nell ...