Migranti, respingimenti a Ventimiglia in aumento nonostante il lockdown: in 9 mesi rimandate indietro 12.045 persone

L'emergenza sanitaria non ha fermato i respingimenti di Migranti dalla Francia verso l'Italia. Anzi, se si rapportano i numeri a quelli dello scorso anno, considerando i quasi tre mesi di blocco totale della frontiera di Ventimiglia (con pochissimi tentativi di passaggio oltre frontiera), le persone "rimbalzate" in Italia dalla polizia di frontiera francese negli ultimi nove mesi sono di più. Dal primo gennaio a fine settembre, il numero ufficiale dei respingimenti operati dalla polizia francese al confine di Ventimiglia è di 12.045 persone. Questi dati, ottenuti dal Ministero dell'Interno con un'istanza di accesso civico avanzata dall'avvocata Alessandra Ballerini, riguardano ...

