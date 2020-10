Coronavirus, Sala “Ancora 10-15 giorni per decidere un lockdown” (Di giovedì 29 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Anche nella peggiore delle ipotesi, avremmo 10-15 giorni per decidere un lockdown”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il sindaco di Milano, Beppe Sala, in merito all’ipotesi di lockdown locali avanzata da Walter Ricciardi, in particolare proprio nel capoluogo lombardo.“Di certo – sottolinea il primo cittadino – non sarei d’accordo per un lockdown oggi”. “Ho contestato il governo quando ha detto: ‘Ora i sindaci troveranno il modo di chiudere le piazze o le vie quando vedranno le situazioni a rischiò. Cosa faccio, chiudo corso Como? Bene, tutti andranno all’Isola. Diventa il gioco del domino – spiega -. Capisco che per bar e ristoranti la chiusura alle 18 è una penalizzazione devastante. Per questo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Anche nella peggiore delle ipotesi, avremmo 10-15perun lockdown”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il sindaco di Milano, Beppe, in merito all’ipotesi di lockdown locali avanzata da Walter Ricciardi, in particolare proprio nel capoluogo lombardo.“Di certo – sottolinea il primo cittadino – non sarei d’accordo per un lockdown oggi”. “Ho contestato il governo quando ha detto: ‘Ora i sindaci troveranno il modo di chiudere le piazze o le vie quando vedranno le situazioni a rischiò. Cosa faccio, chiudo corso Como? Bene, tutti andranno all’Isola. Diventa il gioco del domino – spiega -. Capisco che per bar e ristoranti la chiusura alle 18 è una penalizzazione devastante. Per questo ...

