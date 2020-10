Il sindaco-soccorritore di Cellamare e la sua foto ‘stremato’ dopo il turno | “Ho visto pazienti soffrire e aver paura di non vedere più i cari”

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Seduto davanti al portellone di un’ambulanza, bardato con tuta e maschera di protezione dal virus e “sfinito” da undi lavoro “stremante”. È come si definisce Gianluca Vurchio nellapostata su Facebook che lo ritrae. Vurchio è ildi, comune di poco meno di 6mila abitanti in provincia di Bari. Ma non solo, perché Vurchio è anche undel 118, un’attività che in questa nuova fase di emergenza acuta a causa della pandemia di Covid-19 ha deciso di continuare a svolgere. “Sfinito,undi lavoro. Stremante. Questo sono io”, inizia così il suo post sui social. “Ma questarappresenta tutti gli operatori sanitari ...

E' sindaco di Cellamare, comune di poco meno di 6mila abitanti in provincia di Bari, ma è anche un soccorritore del 118 e, in questa fase di emergenza acuta generata dalla pandemia Covid-19, ha deciso ...