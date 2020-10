Usa 2020, altro che 3 novembre: rebus voto anticipato e per posta (Di martedì 27 ottobre 2020) Potrebbero volerci giorni, se non settimane, per sapere chi è il nuovo presidente americano tra Donald Trump e Joe Biden. La pandemia di coronavirus ha infatti spinto molti americani a preferire il voto anticipato o via posta, per evitare l'affollamento ai seggi il prossimo 3 novembre, e ad oggi sono oltre 64 milioni gli americani che hanno già votato. Tuttavia ogni stato ha regole diverse sulla procedura di spoglio delle schede, per cui è probabile che il risultato del voto non si conoscerà la sera stessa del 3 novembre.In alcuni stati, i funzionari possono iniziare a processare le schede anche settimane prima del giorno delle elezioni: possono quindi cominciare a verificare le informazioni degli elettori e a rimuovere le schede dalle buste, preparandole ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 27 ottobre 2020) Potrebbero volerci giorni, se non settimane, per sapere chi è il nuovo presidente americano tra Donald Trump e Joe Biden. La pandemia di coronavirus ha infatti spinto molti americani a preferire ilo via, per evitare l'affollamento ai seggi il prossimo 3, e ad oggi sono oltre 64 milioni gli americani che hanno già votato. Tuttavia ogni stato ha regole diverse sulla procedura di spoglio delle schede, per cui è probabile che il risultato delnon si conoscerà la sera stessa del 3.In alcuni stati, i funzionari possono iniziare a processare le schede anche settimane prima del giorno delle elezioni: possono quindi cominciare a verificare le informazioni degli elettori e a rimuovere le schede dalle buste, preparandole ...

