Serie A, spettacolare 3-3 tra Milan e Roma (Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - Gol, errori, rigori contestati. Il posticipo della quinta giornata di Serie A tra Milan e Roma finisce 3-3 senza lesinare emozioni. I rossoneri sbloccano il match prima che finisca il secondo minuto di gioco: l'assist è di Leao, particolarmente ispirato, mentre la rete è del solito Zlatan Ibrahimovic che elude l'intervento del portiere ed entra in porta con il pallone. Allo scoccare del primo quarto d'ora di gioco risponde l'altro goleador in campo, Edin Dzeko, che sfrutta un'uscita a vuoto di Tatarusanu su azione di calcio d'angolo. Prestazione da dimenticare per il portiere rumeno chiamato a sostituire il titolare Donnarumma, positivo al Covid in giornata. Il colpo di testa del bosniaco vale l'1-1 con cui si chiude il primo tempo. È la squadra di Pioli a uscire meglio dagli spogliatoi nella ripresa. Ed ... Leggi su agi (Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - Gol, errori, rigori contestati. Il posticipo della quinta giornata diA trafinisce 3-3 senza lesinare emozioni. I rossoneri sbloccano il match prima che finisca il secondo minuto di gioco: l'assist è di Leao, particolarmente ispirato, mentre la rete è del solito Zlatan Ibrahimovic che elude l'intervento del portiere ed entra in porta con il pallone. Allo scoccare del primo quarto d'ora di gioco risponde l'altro goleador in campo, Edin Dzeko, che sfrutta un'uscita a vuoto di Tatarusanu su azione di calcio d'angolo. Prestazione da dimenticare per il portiere rumeno chiamato a sostituire il titolare Donnarumma, positivo al Covid in giornata. Il colpo di testa del bosniaco vale l'1-1 con cui si chiude il primo tempo. È la squadra di Pioli a uscire meglio dagli spogliatoi nella ripresa. Ed ...

manuk20_99 : Ho da poco finito il film di Ao no Exorcist, non ho molto da dire oltre che è spettacolare, come la serie d'altrond… - Capitanomio : @cesareporto È una serie spettacolare...lei è sublime. Altra serie che ti consiglio é To The Lake, serie russa... - klaus1973_2014 : RT @raicinque: Un viaggio per scoprire le opere d'arte più famose di tutti i tempi nella spettacolare serie I più grandi musei del mondo.… - STreatpeople : @deckerstarrss Sto leggendo tutti i tuoi tweet su suits e mi sta venendo una gran voglia di fare il rewatch ?? comu… - dipingimilcuor : Ho passato l'intera giornata a vedere Azize e seppur non sia stata portata a termine il finale mi lascia spazio all… -