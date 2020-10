Dpcm, aiuti ?automatici? alle imprese: prima rata da 5 miliardi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Indennizzi a fondo perduto automatici a partire da metà mese, almeno per le piccole imprese che li avevano già percepiti nel mese di giugno. Poi conferma del credito di imposta per le... Leggi su ilmattino (Di lunedì 26 ottobre 2020) Indennizzi a fondo perdutoa partire da metà mese, almeno per le piccoleche li avevano già percepiti nel mese di giugno. Poi conferma del credito di imposta per le...

Fontana3Lorenzo : Il nuovo #DPCM è un nuovo, durissimo, colpo inferto dal Governo alle attività economiche. E ancora non sappiamo, ne… - GuglielmoLauro : RT @LaNotiziaTweet: Da oggi in vigore le nuove misure anti-Covid. Il #Governo al lavoro sugli aiuti a fondo perduto. Ora la priorità è sost… - DiPint3 : RT @DSantanche: Tantissimi #lavoratori come questa ragazza stanno ancora aspettando la #cassaintegrazione DI MARZO. Con quale faccia oggi #… - Notiziedi_it : Dpcm, aiuti “automatici” alle imprese: prima rata da 5 miliardi - Monica48410333 : @vinspadafora Ministro, non voglio aiuti. E dopo mi aiuterà, ché con DPCM state distruggendo il LAVORO di una vita.… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm aiuti Dpcm, aiuti automatici alle imprese: prima rata da 5 miliardi Il Messaggero Dpcm 24 ottobre: Coldiretti, 3 milioni al lavoro in filiera alimentare. Stop file ai supermarket. Privilegiare Made in Italy

È quanto emerge da una analisi Coldiretti in occasione dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm che in molte città sta già provocando ... per le prossime scadenze superando il limite degli aiuti di stato ...

Dpcm, cinema e teatri chiusi, da Favino a Cuccarini la rabbia vip: «Non siamo solo tempo libero»

Persone che avevano già resistito per mesi, senza alcun tipo di aiuto. Che si sono poi rimboccate le maniche ... per scongiurare la chiusura di teatri e cinema, prevista ne nuovo Dpcm. Per i firmatari ...

È quanto emerge da una analisi Coldiretti in occasione dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm che in molte città sta già provocando ... per le prossime scadenze superando il limite degli aiuti di stato ...Persone che avevano già resistito per mesi, senza alcun tipo di aiuto. Che si sono poi rimboccate le maniche ... per scongiurare la chiusura di teatri e cinema, prevista ne nuovo Dpcm. Per i firmatari ...