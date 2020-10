Venezia-Dinamo Sassari oggi, Serie A basket: orario, tv, streaming, programma (Di domenica 25 ottobre 2020) oggi, domenica 25 ottobre, al Taliercio andrà in scena il match tra Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari, valido per la quinta giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming. Avvio di stagione positivo per le due formazioni, che sono subito alle spalle dell’Olimpia Milano con tre successi e un ko a testa. Venezia giunge all’appuntamento dopo la vittoria in trasferta in casa di Cantù, mentre Sassari ha faticato, ma ha avuto la meglio della Fortitudo Bologna. I ragazzi di Pozzecco hanno anche il secondo miglior attacco quest’anno, con 87 punti di media ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020), domenica 25 ottobre, al Taliercio andrà in scena il match tra Umana Reyere Banco di Sardegna, valido per la quinta giornata dellaA 2020-2021 di. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in. Avvio di stagione positivo per le due formazioni, che sono subito alle spalle dell’Olimpia Milano con tre successi e un ko a testa.giunge all’appuntamento dopo la vittoria in trasferta in casa di Cantù, mentreha faticato, ma ha avuto la meglio della Fortitudo Bologna. I ragazzi di Pozzecco hanno anche il secondo miglior attacco quest’anno, con 87 punti di media ...

