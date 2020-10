Coronavirus | proteste a Roma contro il coprifuoco | attimi di tensione a Piazza del Popolo

Leggi su newsmondo

(Di domenica 25 ottobre 2020) Manifestazione ail. Si alza il livello dinel nostro Paese.– Non solo Napoli, la bomba sociale in Italia sembra essere pronta a scoppiare. I ritardi del Governo e il rischio di una nuova chiusura hanno portato molti cittadini a scendere inper far sentire la propria voce. E’ il caso di Laura e Sara due ragazze che hanno deciso di prendere parte alla manifestazione a, organizzata dall’estrema destra,il. “Ho un ristorante in centro – ha detto la prima, riportata da Il Messaggero – altre sei attività e 90 dipendenti. Da lunedì non so dove andare a sbattere la testa”. Sara, invece, non ha ricevuto gli aiuti ...