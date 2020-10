In arrivo un test rapido allo Spallanzani per distinguere il Covid dall’influenza (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un nuovo test per capire se, in caso di certi sintomi, siamo di fronte a un’influenza o al virus Sars-Cov-2. Lo sta predisponendo l’istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, riferimento nazionale del settore e in prima linea dall’inizio della pandemia. Con un unico esame si potrà insomma effettuare quella diagnosi differenziale che è il dilemma di tutti i medici, specialmente quelli di base, con l’arrivo dell’inverno e nel pieno di un’epidemia globale. Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un nuovo test per capire se, in caso di certi sintomi, siamo di fronte a un’influenza o al virus Sars-Cov-2. Lo sta predisponendo l’istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, riferimento nazionale del settore e in prima linea dall’inizio della pandemia. Con un unico esame si potrà insomma effettuare quella diagnosi differenziale che è il dilemma di tutti i medici, specialmente quelli di base, con l’arrivo dell’inverno e nel pieno di un’epidemia globale.

Lo sta validando l’istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e darebbe una grande mano alla cosiddetta diagnosi differenziale. Presto ne arriverà anche un altro: si fa c ...

Lo sta validando l'istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e darebbe una grande mano alla cosiddetta diagnosi differenziale. Presto ne arriverà anche un altro: si fa c ...