Clima | Covid | Obamacare | attacchi Ecco l' ultimo match Trump-Biden

ultimo dibattito per la corsa alla Casa Bianca. A Nashville nell'Università di Belmont in Tennessee, terra di bourbon e musica country, ultimo miglio di una campagna dura e ultima possibilità per Trump di ribaltare i sondaggi che lo vedono perdente in tutto il Paese. Microfoni silenziabili per evitare gli eccessi del primo scontro.

