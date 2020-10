Mkhitaryan si è preso la Roma

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 22 ottobre 2020) In questo inizio di stagione travagliato per la, che ha vissuto alcune spinose questioni extra-campo riguardanti l’addio sfiorato per Dzeko, il caso Diawara e un mercato condizionato dal cambio di proprietà, c’è un elemento che fa sorridere Fonseca. In un clima di incertezza, la costante si chiama Henrikh. L’armeno è una sicurezza dal punto di vista tecnico per l’allenatore portoghese, per cui è diventato un uomo di fiducia per esprimere il proprio calcio. Fonseca ha anche cambiato veste alla squadra da qualche mese, passando alla difesa a tre e ai due trequartisti dietro a Dzeko. 4-2-3-1 o 3-4-1-2, però, fa poca differenza per, che trova sempre e comunque un posto nello scacchiere di Fonseca, interpretando a suo modo il ruolo di esterno o ...