Camorra | arrestati 7 imprenditori vicini ai Casalesi

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) NAPOLI – I carabinieri del Ros, insieme al Comando Provinciale Carabinieri di Caserta, hanno dato esecuzione a una ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere emessa dal Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di 7 imprenditori indagati per concorso esterno in associazione mafiosa, con particolare riferimento al clan dei Casalesi.

Caserta, 21 ottobre 2020 - C'anche un ex sindaco, Antonio Fontana che era in carica a Casapesenna nel 1990, ben 30 anni fa, nell'inchiesta bis battezzata Medea della Dda che qualche anno fa portò in c ...