Papa Francesco: "La pace sia priorità dei politici, Dio ne chiederà conto" (Di martedì 20 ottobre 2020) Papa Francesco ha tenuto un lungo discorso nel corso della preghiera nell'ambito dell'Incontro organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio Papa Francesco, in occasione dell'incontro con la comunità di Sant'Egidio, ha tenuto l'omelia nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli. "Mettere fine alla guerra è dovere improrogabile di tutti i responsabili politici di fronte a Dio.

