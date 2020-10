Chantal van den Broek-Blaak vince il Giro delle Fiandre femminile Elisa Longo Borghini ottava

Leggi su oasport

(Di domenica 18 ottobre 2020)van denha vinto il2020. L’olandese ha attaccato nell’ultimo tratto dell’Oude Kwaremont, quando mancavano 18 km al traguardo, e ha così brillantemente staccato le grandi avversarie della vigilia. La portacolori del Boels-Dolmans Cycling Team ha conservato poi una decina di secondi di vantaggio sulle inseguitrici quando ha scollinato sul Paterberg e si è involata in solitaria verso il traguardo. La 30enne, Campionessa del Mondo in linea nel 2017, ha conqusitato la sua prima affermazione in una Classica Monumento in carriera dopo aver già messo le mani sulla Gand-Wevelgem 2016 e sull’Amstel Gold Race 2018. L’orange ha alzato le braccia al cielo con un piccolo vantaggio nei ...