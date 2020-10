Il dopo Santelli: cosa succede adesso in Calabria (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sarà Antonio Spirlì, detto Nino, a guidare la Regione Calabria dopo l’improvvisa scomparsa della presidente Jole Santelli, malata da tempo di cancro. L’assessore alla Cultura calabrese e vicepresidente della governatrice di Forza Italia prenderà il posto al vertice della Giunta in attesa di nuove elezioni. Morte Santelli, chi è il nuovo presidente della Calabria: la procedura Lo prevede il Regolamento interno dell’Assemblea legislativa calabrese che all’articolo 60 comma 2 prevede che ” il Consiglio regionale con apposita delibera accerta, ovvero prende atto dei casi di incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte del presidente della Giunta. A tal fine il Consiglio è convocato dal presidente entro ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sarà Antonio Spirlì, detto Nino, a guidare la Regionel’improvvisa scomparsa della presidente Jole, malata da tempo di cancro. L’assessore alla Cultura calabrese e vicepresidente della governatrice di Forza Italia prenderà il posto al vertice della Giunta in attesa di nuove elezioni. Morte, chi è il nuovo presidente della: la procedura Lo prevede il Regolamento interno dell’Assemblea legislativa calabrese che all’articolo 60 comma 2 prevede che ” il Consiglio regionale con apposita delibera accerta, ovvero prende atto dei casi di incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte del presidente della Giunta. A tal fine il Consiglio è convocato dal presidente entro ...

SoniaLaVera : Chi è Antonino Spirlì, il presidente a tempo che governerà la Calabria dopo Jole Santelli - infoitinterno : 'Una mafiosa in meno' dopo morte Santelli, M5s: 'Castellaro vergognosa, mai più candidata con noi' -… - robyparigi : RT @GeopoliticalCen: La Germania ha rappresentato su delega l’Italia dopo la partenza di Conte per il funerale di Jole Santelli - juanmjm : RT @TaniuzzaCalabra: L’ora della morte del presidente della Regione Calabria è da stimare a dopo la mezzanotte. A ritrovarla senza vita il… - M1kM3n : RT @GeopoliticalCen: La Germania ha rappresentato su delega l’Italia dopo la partenza di Conte per il funerale di Jole Santelli -