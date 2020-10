Tommaso Zorzi accusa gli autori del GF Vip: “Mi state sabotando” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tommaso Zorzi ha accusato gli autori del Grande Fratello Vip di averlo sabotato durante il corso di quest’avventura televisiva. Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e il pubblico spera di poterlo vedere fino alla fine di quest’avventura, ma forse questa loro desiderio … L'articolo Tommaso Zorzi accusa gli autori del GF Vip: “Mi state sabotando” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 15 ottobre 2020)hato glidel Grande Fratello Vip di averlo sabotato durante il corso di quest’avventura televisiva.è uno dei concorrenti più amati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e il pubblico spera di poterlo vedere fino alla fine di quest’avventura, ma forse questa loro desiderio … L'articologlidel GF Vip: “Misabotando” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

mikiiiaela : RT @yleniaindenial: 'vorrei prendermi una vacanza da me stesso' io letteralmente come Tommaso Zorzi quando sono in mental breakdown #GFVIP - fookinglosah23 : RT @axxocean: siamo un po’ tutti Tommaso Zorzi #GFVIP - alexandraava98 : RT @oocgfvip5: Tommaso Zorzi: “eh amore, secondo te perché sono single, perché sono pazzesco? No amore, perché sono pazzo!” #GFVIP https://… - Laura28912670 : RT @_els3_: Si può fare una petizione per far entrare Gilda per @tommaso_zorzi #GFVIP - itsmc17 : RT @oocgfvip5: Tommaso Zorzi: “io proprio ho un gran bisogno di cazzo” #GFVIP -