Il coprifuoco a Parigi, la stretta tedesca (simile a quella italiana), lo stop a pub e scuole da Praga a Belfast: l’Europa richiude per il Covid (Di giovedì 15 ottobre 2020) Da Parigi a Barcellona, da Berlino ad Amsterdam: l’Europa richiude per difendersi dal coronavirus. Con i numeri della pandemia in continua crescita, mercoledì le cancelliere del Vecchio Continente hanno imposto nuove restrizioni ai loro abitanti. In alcuni casi, i provvedimenti sono simili a quelli introdotti in Italia con il nuovo Dpcm: chiusure anticipate di bar e ristoranti, obbligo di mascherina anche all’aperto, limitazioni alle feste private. In alcuni Paesi però la situazione dei contagi è peggiore e le misure più drastiche: Emmanuel Macron ha annunciato il coprifuoco a partire dalle 21 in tutte le città poste in stato di massima allerta sanitaria, compresa Parigi. La Catalogna ha deciso di chiudere tutti i bar e i ristoranti per i prossimi quindici giorni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Daa Barcellona, da Berlino ad Amsterdam: l’Europaper difendersi dal coronavirus. Con i numeri della pandemia in continua crescita, mercoledì le cancelliere del Vecchio Continente hanno imposto nuove restrizioni ai loro abitanti. In alcuni casi, i provvedimenti sono simili a quelli introdotti in Italia con il nuovo Dpcm: chiusure anticipate di bar e ristoranti, obbligo di mascherina anche all’aperto, limitazioni alle feste private. In alcuni Paesi però la situazione dei contagi è peggiore e le misure più drastiche: Emmanuel Macron ha annunciato ila partire dalle 21 in tutte le città poste in stato di massima allerta sanitaria, compresa. La Catalogna ha deciso di chiudere tutti i bar e i ristoranti per i prossimi quindici giorni, ...

