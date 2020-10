“Elegia Americana” | inizia la stagione dei premi per Glenn Close e Amy Adams

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Ci sono film che già al primo impatto, dal trailer, si autocandidano a essere i più chiacchierati e sorprendenti di un’intera, come Elegia Americana. Il nuovo film delo Oscar Ron Howard ha infatti tutte le carte in regola per conquistare ladei, a partire dalle due meravigliose interpreti:e Amy. Elegia Americana (Hillbilly Elegy) è una storia profondamente statunitense, culturalmente marcata ma anche molto personale ed intima. Il film è tratto naturalmente dall’omonimo memoir best seller di J.D. Vance (2016). Attraverso il racconto di Vance stesso, sceneggiato per il cinema da Vanessa Taylor, Elegia Americana è un’esplorazione e scoperta di una famiglia e della sua ...