Ballando con le stelle, non era mai successo prima: la produzione annulla tutto (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ballando con le stelle è partito nella serata del 19 settembre con una nuova edizione. Condotto da Milly Carlucci è il talent di ballo nella quale personaggi famosi si cimentano in balli di coppia con dei professionisti del settore. Una giuria di esperti ha il compito di valutare le performance. Nella scorsa puntata è successo qualcosa di inaspettato mai accaduto prima d’ora. È stato annullato lo spareggio che vedeva coinvolte le coppie formate da Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira e Antonio Catalani e Tove Villfor. Ballando con le stelle: televoto annullato per presunte anomalie da verificare La produzione ha deciso di annullare il televoto per delle ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 15 ottobre 2020)con leè partito nella serata del 19 settembre con una nuova edizione. Condotto da Milly Carlucci è il talent di ballo nella quale personaggi famosi si cimentano in balli di coppia con dei professionisti del settore. Una giuria di esperti ha il compito di valutare le performance. Nella scorsa puntata èqualcosa di inaspettato mai accadutod’ora. È statoto lo spareggio che vedeva coinvolte le coppie formate da Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira e Antonio Catalani e Tove Villfor.con le: televototo per presunte anomalie da verificare Laha deciso dire il televoto per delle ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @CdGherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere #RosalindaCelentano e #TinnaHoffmann vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Italia_Notizie : Caos in Rai, falsato il televoto a Ballando con le stelle. Annullato l'ultimo spareggio - raspa90 : RT @tvblogit: Ballando con le stelle: lo spareggio Gherardesca-Catalani si farà ma da zero -