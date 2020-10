Veronica Lario, a 34 anni la figlia è uguale a lei: incredibilmente bella [FOTO] (Di mercoledì 14 ottobre 2020) È lei la figlia meravigliosa di Veronica Lario, che dalla madre sembra aver ereditato davvero molto: Eleonora Berlusconi. È la penultima della famiglia, poco mondana, ben attenta a rimanere lontana dai riflettori, ha sempre cercato di avere un profilo basso: poche interviste, rare FOTO. A differenza dei fratelli ha sempre fatto parlare poco di sé. Ma la somiglianza con sua madre è incredibile… Nonostante abbia un carattere molto schivo e riservato, non è di certo stata esente dal gossip. La piccola di casa è sposata con l’aitante modello inglese Guy Binns. I due hanno avuto due splendidi bimbi: nel 2013 è nato Riccardo Binns, mentre, nel 2016, hanno dato il benvenuto anche a Flora, la nona nipotina del Cavaliere. Classe 1986, Eleonora è nata dal ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 14 ottobre 2020) È lei lameravigliosa di, che dalla madre sembra aver ereditato davvero molto: Eleonora Berlusconi. È la penultima della famiglia, poco mondana, ben attenta a rimanere lontana dai riflettori, ha sempre cercato di avere un profilo basso: poche interviste, rare. A differenza dei fratelli ha sempre fatto parlare poco di sé. Ma la somiglianza con sua madre è incredibile… Nonostante abbia un carattere molto schivo e riservato, non è di certo stata esente dal gossip. La piccola di casa è sposata con l’aitante modello inglese Guy Binns. I due hanno avuto due splendidi bimbi: nel 2013 è nato Riccardo Binns, mentre, nel 2016, hanno dato il benvenuto anche a Flora, la nona nipotina del Cavaliere. Classe 1986, Eleonora è nata dal ...

