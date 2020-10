Nuovo Dpcm, stop al calcetto tra amici, avanti le palestre: le scelte del Governo sullo sport (Di martedì 13 ottobre 2020) Come riporta la Gazzetta dello sport , per esempio, per quanto riguarda la Serie A di pallacanestro, domenica al Palaserradimigni Sassari affronterà la Fortitudo Bologna con la possibilità di avere ... Leggi su eurosport (Di martedì 13 ottobre 2020) Come riporta la Gazzetta dello, per esempio, per quanto riguarda la Serie A di pallacanestro, domenica al Palaserradimigni Sassari affronterà la Fortitudo Bologna con la possibilità di avere ...

SkyTG24 : Firmato il nuovo Decreto anti-covid in vigore per 30 giorni: limiti a movida e calcetto - MediasetTgcom24 : Covid: firmato il nuovo Dpcm, misure valide per 30 giorni #covid - Noiconsalvini : #SALVINI SUL NUOVO DPCM ANTI-COVID: «IL GOVERNO CI COINVOLGA, LE MASCHERINE NON BASTANO, CI VOGLIONO SOLDI» - fontana4_anna : RT @team_world: Il presidente del Consiglio #Conte e il ministro della Salute, #Speranza hanno firmato il nuovo #Dpcm ?? Ecco cosa contien… - antokindness : RT @CurrentiCalamo_: Secondo il nuovo dpcm, ai matrimoni possono partecipare non più di 10 invitati, mentre ai funerali si arriva fino a 15… -