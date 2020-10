“Si è tirato un surgelato sul viso per fare il livido”. Vip finge attacco omofobo, il retroscena choc a Pomeriggio 5 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nei salotti di Barbara D’Urso si è tornati a parlare dell’attacco omofobo subito da Iconize, ex fidanzato di Tommaso Zorzi, concorrente del Grande Fratello Vip, a Milano. “Ieri sera ero uscito col mio cane a fare una passeggiata – aveva raccontato l’influencer – e tre ragazzi mi hanno fermato per chiedermi una sigaretta. Quando ho detto di non averne, uno di loro tre mi ha urlato ‘fr**io'”. Ferrero aveva spiegato di aver reagito all’insulto, non vergognandosi del proprio orientamento sessuale, ricevendo, però, come risposta un pugno in pieno volto. “Io ero sotto choc, loro sono scappati”. “Ho in mano un potere che non molti hanno, quello della comunicazione ed è giusto che le persone sappiano quello che accade – aveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nei salotti di Barbara D’Urso si è tornati a parlare dell’subito da Iconize, ex fidanzato di Tommaso Zorzi, concorrente del Grande Fratello Vip, a Milano. “Ieri sera ero uscito col mio cane auna passeggiata – aveva raccontato l’influencer – e tre ragazzi mi hanno fermato per chiedermi una sigaretta. Quando ho detto di non averne, uno di loro tre mi ha urlato ‘fr**io'”. Ferrero aveva spiegato di aver reagito all’insulto, non vergognandosi del proprio orientamento sessuale, ricevendo, però, come risposta un pugno in pieno volto. “Io ero sotto, loro sono scappati”. “Ho in mano un potere che non molti hanno, quello della comunicazione ed è giusto che le persone sappiano quello che accade – aveva ...

chiarafrolli : RT @ineedalcool: RAGA ICONIZE SI È TIRATO ADDOSSO UN SURGELATOOO CHE IMBARAZZO #GFVIP - Ribelllion : RT @MarceVann: Ma @rulajebreal alla fine, li ha poi trovati quei nazi-fascisti italiani che avevano tirato l'#uovorazzista a quella atleta… - hashtagtr4sh : RT @jughel_: io come Barbara dopo aver avuto la conferma che Iconize si é tirato un pugno da solo con un surgelato e ha finto di aver ricev… - itsmc17 : RT @ineedalcool: Iconize in tendenza per essere stata smerdato dalla D’urso perché ha finto un attacco omofobo quando in realtà si è tirato… - MaurizioDG_tale : RT @Edoenonsolo: L’organizzazione politica di estrema destra Pioggia Dorata è stata messa fuori legge, in Grecia. Sarebbe opportuno farlo… -

