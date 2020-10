Coronavirus: l’Asl segnala giocatori della Juve alla Procura, “hanno violato l’isolamento” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’Asl di Torino segnalerà alla Procura i calciatori della Juventus che, secondo l’azienda sanitaria, hanno violato l’isolamento per raggiungere le rispettive nazionali. “E’ stata la stessa società a segnalarci che alcuni calciatori avevano lasciato il luogo di isolamento e perciò noi notizieremo l’autorità competente, cioè la Procura, di quanto avvenuto“, ha spiegato ad alcuni quotidiani Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino. Hanno lasciato il J Hotel Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala, Ronaldo, Buffon e Demiral.L'articolo Coronavirus: l’Asl segnala giocatori ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’Asl di Torino segnalerài calciatorintus che, secondo l’azienda sanitaria, hannol’isolamento per raggiungere le rispettive nazionali. “E’ stata la stessa società arci che alcuni calciatori avevano lasciato il luogo di isolamento e perciò noi notizieremo l’autorità competente, cioè la, di quanto avvenuto“, ha spiegato ad alcuni quotidiani Roberto Testi, direttore del Dipartimento di PrevenzioneAsl Città di Torino. Hanno lasciato il J Hotel Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala, Ronaldo, Buffon e Demiral.L'articolo: l’Asl...

