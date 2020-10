Ministro Speranza | “Nel nuovo Dpcm obbligo di mascherine anche all’aperto”

Leggi su sportface

(Di martedì 6 ottobre 2020) “Nelvalutiamo l’estensione dell’delleall’aperto in maniera continuativa in ogni situazione in cui ce il rischio di incontrare persone non conviventi”. Lo ha detto Robertoalla Camera durante l’illustrazione delper il contrasto all’emergenza coronavirus. “E’ sotto gli occhi di tutto che il quadro internazionale e nazionale segnali una mutazione di fase rispetto ai mesi passati; nel mondo i contagiati superano 35 milioni con oltre 1 milione di decessi, e l’Ecdc posizione l’italia al 45/mo posto. In tutti i paesi c’è inversione di marcia ripristinando misure restrittive: l’Italia sta meglio in questo momento e sta reggendo meglio questa ...