Lunedì 5 Ottobre 2020 – 260ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di martedì 6 ottobre 2020) seduta Ora inizio: 12:01 L’Assemblea ha avviato l’esame del ddl (1925) conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (c.d. decreto di agosto) Gli articoli da 1 a 26 recano disposizioni in materia di lavoro (proroga dei trattamenti di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2020, esonero contributivo per le assunzioni, intese per la rimodulazione dell’orario di lavoro, proroga dell’indennità di disoccupazione e del reddito di emergenza, riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva di 1000 euro per alcune categorie di lavoratori, blocco dei licenziamenti, voucher babysitting, fondo per la formazione delle casalinghe, fondo giovani per la cultura).Gli articoli da 29 a 31 recano ... Leggi su udine20 (Di martedì 6 ottobre 2020)Ora inizio: 12:01 L’Assemblea ha avviato l’esame del ddl (1925) conversione in legge del decreto-legge 14 agosto, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (c.d. decreto di agosto) Gli articoli da 1 a 26 recano disposizioni in materia di lavoro (proroga dei trattamenti di integrazione salariale fino al 31 dicembre, esonero contributivo per le assunzioni, intese per la rimodulazione dell’orario di lavoro, proroga dell’indennità di disoccupazione e del reddito di emergenza, riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva di 1000 euro per alcune categorie di lavoratori, blocco dei licenziamenti, voucher babysitting, fondo per la formazione delle casalinghe, fondo giovani per la cultura).Gli articoli da 29 a 31 recano ...

