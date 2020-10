Bordata di Salvini: "Per i migranti tutti alla Camera, per gli italiani tutti assenti" (Di martedì 6 ottobre 2020) Bordata di Matteo Salvini alla maggioranza di governo. «Non so dove fossero i parlamentari della maggioranza, ieri sono stati fino a tarda notte per approvare delle misure per i clandestini e gli scafisti. Quando si tratta degli interessi degli immigrati tutti presenti, quando si tratta di garantire la salute degli italiani spariscono». Il leader della Lega lo ha detto a Fuori dal Coro, su Rete 4, alludendo alla mancanza del numero legale oggi, che ha costretto il governo Conte a rinviare di una settimana il Dpcm sulle nuove norme per arginare il Coronavirus. Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020)di Matteomaggioranza di governo. «Non so dove fossero i parlamentari della maggioranza, ieri sono stati fino a tarda notte per approvare delle misure per i clandestini e gli scafisti. Quando si tratta degli interessi degli immigratipresenti, quando si tratta di garantire la salute deglispariscono». Il leader della Lega lo ha detto a Fuori dal Coro, su Rete 4, alludendomancanza del numero legale oggi, che ha costretto il governo Conte a rinviare di una settimana il Dpcm sulle nuove norme per arginare il Coronavirus.

BARI - «Ottocento immigrati in arrivo a Bari sulla nave quarantena partita dalla Sicilia. La minoranza di governo non è in grado di garantire il numero legale in Parlamento, impone nuove restrizioni a ...