Gabriel Garko rivela la sua prima storia d'amore: "Sono stato con lui undici anni" (Di venerdì 2 ottobre 2020) A una settimana dal coming out in diretta nazionale nella Casa del Grande Fratello, Gabriel Garko è tornato a confessarsi e rivelare un lato che prima d'ora si era sempre sospettavo, ma di cui non aveva mai parlato apertamente. Nel salotto di Verissimo, Garko ha parlato del suo primo vero amore e di alcune storiche relazioni che lo hanno riguardato. Il primo vero amore di Gabriel Garko: Riccardo Nonostante ci sia chi critica aspramente il modo con cui Gabriel Garko ha fatto coming out, la tanto attesa intervista a Verissimo è avvenuta. Nelle anticipazioni della puntata in onda domani, sabato 3 ottobre, l'attore ha potuto dare seguito a quanto rivelato nella lettera ad Adua Del Vesco ...

