Oceano | la stabilità peggiora il cambiamento climatico

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Al contrario dell’atmosfera, coll’sta diventando più stabile e questo puòre il riscaldamento globale Mentre la terra continua a riscaldarsi, gli oceani stanno diventando più stabili al contrario invece di quanto avviene per l’atmosfera. Un team internazionale di scienziati del clima afferma che l’aumento di questa stabilità è maggiore del previsto. Così l’assorbirà meno carbonio e sarà meno produttivo.a strati? L’acqua degli oceani non è tutta uguale. La maggior parte della vita infatti si concentra nei primi metri d’acqua. Più in profondità si va infatti più la luce solare fa fatica ad arrivare e le ...