Covid al Fatebenefratelli | positivo un 65enne di Campoli | trasferito al San Pio

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNuovo ‘caso’aldi Benevento. E’ arrivato in mattinata l’esito –– di un tampone effettuato su undidel Monte Taburno. Ieri mattina il ricovero dell’uomo, paucisintomatico (da qualche giorno lamentava stanchezza e affanno) e dunque subito isolato dal personale dell’ospedale. Giunta la conferma della positività, il– in discrete condizioni e sottoposto all’ossigenoterapia – eal repartodell’ospedale San Pio. Si tratta del secondo caso registrato presso il nosocomio di viale Principe di Napoli da quanto l’infezione è ricomparsa nel Sannio agli inizi di agosto e ...

All’università Statale di Milano sono partiti gli screening rapidi con il test pungidito. Il Rettore Franzini: “Possibili migliaia di test” “Mi sembra utile anche per contribuire a un possibile vac ...

Coronavirus: cardiologi, 'con 3 mln visite saltate in lockdown più casi scompenso'

Roma, 29 set. (Adnkronos Salute) – "In Italia, con il lockdown, 3 milioni di visite cardiologiche non sono state fatte sui 18 milioni del totale previsto. Molti pazienti, quindi, sono stati poco segui ...

Triage Covid, l'ospedale Sacco replica ai sindacati: "I percorsi separati sono attivi, presto anche un tendone esterno"

Il direttore medico di presidioPietro Olivieri ribatte all'accusa della Fials che denunciava la mancanza di corsie riservate per i pazienti con sospetto Coronavirus ...