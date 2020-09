Influenza, Fimmg Roma: nel Lazio “i vaccini ci sono, non iniziamo a creare allarmi” (Di martedì 29 settembre 2020) “Nel Lazio i vaccini antInfluenzali ci sono, quindi non iniziamo a creare allarmi o ragionare in termini di assalto al vaccino. Non c’e’ alcun bisogno di correre, anche perche’ l’Influenza arrivera’ a dicembre“: lo ha detto, all’agenzia DIRE, il vicepresidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia e segretario provinciale della Fimmg Roma, Pier Luigi Bartoletti. “I medici e i pediatri si prenderanno in carico l’80-90 per cento dei pazienti previsti per la vaccinazione, e anche quelli non previsti– ha spiegato Bartoletti- C’e’ un grande sforzo da parte di tutti, quindi muoviamoci in maniera ordinata ed evitiamo, semmai, di ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) “Nelantli ci, quindi nonallarmi o ragionare in termini di assalto al vaccino. Non c’e’ alcun bisogno di correre, anche perche’ l’arrivera’ a dicembre“: lo ha detto, all’agenzia DIRE, il vicepresidente dell’Ordine dei medici die provincia e segretario provinciale della, Pier Luigi Bartoletti. “I medici e i pediatri si prenderanno in carico l’80-90 per cento dei pazienti previsti per la vaccinazione, e anche quelli non previsti– ha spiegato Bartoletti- C’e’ un grande sforzo da parte di tutti, quindi muoviamoci in maniera ordinata ed evitiamo, semmai, di ...

