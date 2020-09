Concorso scuola a ottobre 2020, 64mila richieste per 32mila posti: i dettagli (Di martedì 29 settembre 2020) Sono giorni particolarmente caldi per gli aspiranti insegnati, complici le ultime notizie in arrivo sul fronte Concorso scuola. Imminenti le date che vedranno l’assegnazione di numerosi posti a tanti candidati che hanno fatto domanda. Oltre trentaduemila le disponibilità per quanto concerne i posti, con le domande presentate che invece hanno superato quota sessantaquattromila. Rapporto di due a uno quello attuale, a cui si proverà a dare una quadra proprio con il Concorso scuola, pronto a prendere il via. Il giorno prescelto per il via è quello del 22 ottobre prossimo. Sarà in questa data che avverrà l’avvio della prova scritta. Il Concorso in questione è dedicato ai docenti di scuole medie e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Sono giorni particolarmente caldi per gli aspiranti insegnati, complici le ultime notizie in arrivo sul fronte. Imminenti le date che vedranno l’assegnazione di numerosia tanti candidati che hanno fatto domanda. Oltre trentaduemila le disponibilità per quanto concerne i, con le domande presentate che invece hanno superato quota sessantaquattromila. Rapporto di due a uno quello attuale, a cui si proverà a dare una quadra proprio con il, pronto a prendere il via. Il giorno prescelto per il via è quello del 22prossimo. Sarà in questa data che avverrà l’avvio della prova scritta. Ilin questione è dedicato ai docenti di scuole medie e ...

