Star Wars | Keira Knightley non ricorda il ruolo interpretato nella saga

Keira Knightley non ricorda molto del suo ruolo in Star Wars Episodio I: La Minaccia Fantasma, tanto che pensava di aver interpretato Padme. Recitare in una delle più grandi saghe cinematografiche e dimenticare il proprio ruolo non è da tutti. Dopo aver fatto parte del cast di Star Wars Episodio I: La Minaccia Fantasma, primo episodio della saga prequel del rinomato franchise creato da George Lucas, Keira Knightley ha ammesso candidamente di non ricordare quale personaggio interpretasse. Uno dei suoi primi ruoli, infatti, è stato proprio in Star Wars, quando a 12 anni ha interpretato Sabe, ancella di Padme Amidala interpretata da Natalie Portman.

Solo, Alden Ehrenreich ammette:"Star Wars non è più una parte importante della mia vita"

