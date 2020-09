Roma-Juventus | Cristiano Ronaldo | ' Per noi è un punto guadagnato'

(Di domenica 27 settembre 2020) Sotto la pioggia diuna doppietta che vale oro per la, ancora lui, sempre lui decisivo per le sorti bianconere. LEGGI ANCHEsalva una brutta Juve: lasi ...

juventusfc : KICK-OFF! SI COMINCIA! Un solo obiettivo, raggiungiamolo insieme! FORZA JUVE, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - juventusfc : Quello che c'è da sapere su #RomaJuve è qui ?? - juventusfc : Un'ottima settimana di lavoro in vista di #RomaJuve ??? Le parole di Mister @Pirlo_official ???… - Pall_Gonfiato : #Veretout illude la #Roma con una doppietta. Ci pensa #CR7 a salvare una #Juve opaca - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??#RomaJuventus - #Fonseca: 'Ho fiducia nella società, lavoriamo per trovare la migliore soluzione' -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Juventus

La Juventus di Andrea Pirlo, dopo la bella vittoria contro la Sampdoria alla prima in campionato, frena e si ferma a Roma contro la Roma. I bianconeri si aggrappano a Cristiano Ronaldo, che fa tutto ...Roma-Juve: dove vedere la gara. Roma-Juve è in programma domenica 27 settembre alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. CLICCA PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE. Morata e Dybala i grandi attesi, ma quas ...